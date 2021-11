De plooien gladgestreken? Messi scoort eerste goal in Ligue 1 tegen Nantes

Afgelopen week morde het bestuur van PSG nog dat Lionel Messi - terugkerend van een lichte knieblessure - in actie kwam bij Argentinië. Vandaag enkel gejuich in de tribunes. De Argentijn scoorde voor het eerst in de Franse competitie. Dat deed hij op aangeven van Kylian Mbappé, die de openingsgoal voor zijn rekening nam.