Marseille-speler Payet krijgt flesje tegen z'n hoofd in Lyon, match gestaakt

Al vroeg in de wedstrijd werd Dimitry Payet bekogeld toen hij een hoekschop moest nemen. De scheidsrechter gebaarde om even te wachten, maar bij de tweede poging kreeg Payet een vol flesje water naar zijn hoofd gekeild. Daarop besliste de ref om de match te staken.



Het is niet de 1e keer dit seizoen dat Payet bekogeld wordt. Ook in de wedstrijd tegen Nice werd de 38-voudige Franse international al onder vuur genomen. Die wedstrijd werd ook gestaakt en op een later moment opnieuw gespeeld, zonder supporters.



Overigens is het al de 5e keer dit seizoen dat een match van Marseille stilgelegd wordt.