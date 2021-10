LIVE: PSG moet bij rust achtervolgen in Rennes

Marco Verratti (Paris Saint-Germain) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Flavien Tait (Stade Rennes).

Marco Verratti (Paris Saint-Germain) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Flavien Tait (Stade Rennes). eerste helft, minuut 39.

Lionel Messi (Paris Saint-Germain) kan trappen op doel, maar hij ziet zijn schot via de lat over doel verdwijnen.

Lionel Messi (Paris Saint-Germain) kan trappen op doel, maar hij ziet zijn schot via de lat over doel verdwijnen. eerste helft, minuut 31.

Jonas Martin (Stade Rennes) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lionel Messi (Paris Saint-Germain).

Jonas Martin (Stade Rennes) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Lionel Messi (Paris Saint-Germain). eerste helft, minuut 29.

Gaëtan Laborde (Stade Rennes) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Nuno Mendes (Paris Saint-Germain).

Gaëtan Laborde (Stade Rennes) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Nuno Mendes (Paris Saint-Germain). eerste helft, minuut 24.

Warmed Omari (Stade Rennes) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Neymar (Paris Saint-Germain).

Warmed Omari (Stade Rennes) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Neymar (Paris Saint-Germain). eerste helft, minuut 19.

19'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Jonas Martin (Stade Rennes), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 19.