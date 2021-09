PSG behoudt ook zonder Lionel Messi zijn perfect rapport in de Ligue 1

Na 7 zeges op een rij was PSG niet van plan om tegen Montpellier zijn perfecte rapport weg te gooien. Zonder de geblesseerde Lionel Messi werd vooral naar Neymar en Kylian Mbappé gekeken, maar de 1-0 kwam uit onverwachte hoek.

Idrissa Gueye schoot raak van net buiten het strafschopgebied en zo kreeg de Senegalese middenvelder de handen op elkaar in het volgelopen Parc des Princes.

PSG kwam niet echt in de problemen en beperkte zich vooral tot het vasthouden van de voorsprong. In de slotfase kon invaller Draxler de match helemaal op slot doen met de 2-0. Met 24 op 24 heeft PSG al een straat voorsprong in de Ligue 1.