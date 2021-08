PSG overtuigt niet, maar wint wel zonder Messi en Neymar van Brest

Nog geen Lionel Messi of Neymar tussen de lijnen bij PSG. En dus waren in het offensief compartiment alle ogen gericht op Kylian Mbappé. De 22-jarige Fransman deed ook wat van hem verwacht werd. Namelijk: scoren. Mbappé ontfermde zich over een 2e bal en kopte het leer fraai binnen.

Het stond op dat moment al 0-1, want Ander Herrera knalde eerder al het leer via de paal binnen. PSG stevende af op een makkelijke overwinning. Totdat Keylor Navas in de fout ging. De Costa Ricaanse doelman zag er niet al te best uit op het schot van Honorat.



De nieuwbakken doelman van de Parijzenaars, Gianluigi Donnarumma, bekeek het allemaal vanop de bank. Het zal allicht niet al te lang meer duren vooraleer de Italiaan zijn handschoenen mag aantrekken. Na 4 wedstrijden heeft PSG de netten niet 1 keer schoon kunnen houden.