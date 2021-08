PSG geeft 3-0 nog bijna weg, Mbappé uitgefloten door eigen fans

Het moet één van de meest getalenteerde VIP-boxen ooit geweest zijn. Vanuit de hoofdtribune overschouwde Lionel Messi, naast Neymar en Angel Di Maria, zijn toekomstige ploegmaats. De nieuwe koning van het Parc des Princes zat op zijn troon.



De Argentijn zag hoe PSG een furieuze start nam tegen Straatsburg. Op het halfuur had Rode Duivel Matz Sels zich al 3 keer moeten omdraaien na goals van Icardi, Mbappé en Draxler. Alles wees erop dat PSG op weg was naar een monsterzege.



Na rust keerde de situatie plots helemaal. De bezoekers kwamen kort na rust op 3-1 via Garneiro. En 10 minuten later lukte Ajorque de aansluitingstreffer. De feeststemming in het Parc des Princes kreeg een knauw.



Straatsburg ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Maar Djiku speelde voor spookrijder bij zijn eigen ploeg door op één minuut tijd twee keer geel te pakken. Sarabia zorgde vervolgens voor de verlossende 4-2.



Messi stak zijn duimpje omhoog.