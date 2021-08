Matz Sels moet Messi niet vrezen, hij ontbreekt zoals verwacht bij PSG

11:29

vooraf, 11 uur 29. Matz Sels zal moeten wachten tot de terugmatch op Messi. Matz Sels wordt in doel verwacht bij Straatsburg vanavond tegen PSG. Als doelman wordt het dit seizoen toch altijd met een bang hartje afwachten of de sterren van PSG er zin in hebben, maar Sels moet alvast Neymar en Messi niet vrezen. "Persoonlijk vind ik het niet erg dat Messi er niet bij is¿, zei Sels eerder deze week in Het Nieuwsblad. "Ik heb al tegen genoeg internationale sterren gespeeld. Het kan zelfs een voordeel zijn PSG te treffen terwijl ze nog enkele belangrijke spelers missen. Het zal erop aankomen ons te concentreren op de wedstrijd." .