PSG heeft weinig overschot in seizoensopener tegen promovendus Troyes

Het is de laatste dagen niet bepaald rustig in Parijs. De mogelijke komst van Lionel Messi beroert er stevig de gemoederen, maar tussen de transfergeruchten door moest er zaterdag ook gevoetbald worden.

Op de openingsspeeldag trok PSG naar het veld van promovendus Troyes.

Troyes, dat vorig seizoen kampioen speelde in de Ligue 2, toonde al snel dat het klaar is om opnieuw mee te strijden op het hoogste niveau. Na 9 minuten zorgde El Hajjam al voor de vroege voorsprong. PSG bleef rustig en stelde snel orde op zaken, via nieuwkomer Hakimi en spits Icardi.

Bij PSG stonden Mbappé en aanwinst Wijnaldum tussen de lijnen, Neymar en aanwinsten Sergio Ramos en Donnarumma waren er nog niet bij. Troyes weerde zich na de rust nog kranig, PSG vond de bevrijdende derde treffer niet meer. Het zal Mbappé en co worst wezen, de eerste driepunter is binnen.