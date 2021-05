Jonge Belg Matazo scoort 1e keer voor Monaco: "Moment om te koesteren"

De 19-jarige Eliot Matazo is bij het brede publiek misschien geen bekende naam, maar in het voetbalwereldje staat de naam van de jonge Belg wel al enkele jaren in het scoutingboekje van de grote clubs.

Matazo komt uit de jeugdopleiding van Anderlecht, waar hij onder meer samen speelde met Jérémy Doku, Yari Verschaeren en Anouar Ait El Hadj. Net als de andere paars-witte talenten kreeg hij destijds een contractvoorstel van Anderlecht, maar de lokroep van het buitenland klonk te luid.

Clubs als Bayern München, Juventus en Manchester City stonden in de rij voor de middenvelder, die in de zomer van 2018 uiteindelijk koos voor een Frans avontuur bij Monaco. Dat blijkt inmiddels een goeie keuze, want in het Prinsdom lijkt hij nu defintief door te breken in het eerste elftal.