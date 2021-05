Neymar houdt PSG met goal en assist in de Franse titelrace

Met Verratti op de bank en Mbappé niet in de selectie (de spits kreeg wat rust) lag er veel druk op de schouders van Neymar bij PSG. De Braziliaan ging er goed mee om en opende net na het halfuur de score op assist van Draxler.

Neymar was ook na de rust belangrijk voor PSG. Hij schilderde een voorzet op het hoofd van Marquinhos voor de 2-0. De thuisploeg leek op een vlotte zege af te stevenen, maar promovendus Lens gaf zich niet zomaar gewonnen.

Met een knappe goal bracht Ganago de spanning weer in de wedstrijd en PSG moest nog op zijn hoede zijn voor Lens-spits Kalimuendo, maar de efficiëntie ontbrak. Dankzij de vierde zege op een rij is PSG voorlopig leider in afwachting van de wedstrijd van Rijsel vanavond tegen Nice.