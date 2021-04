PSG legt met zege druk bij concurrentie, maar ziet wel Mbappé uitvallen

Zoals zo vaak dit seizoen was Kylian Mbappé ook in Metz weer de beste man op het veld voor PSG. De aanvaller verzilverde al vroeg in de wedstrijd een assist van Ander Herrera en jaste op het uur zijn tweede binnen. Tussendoor had Centonze gelijk gemaakt voor de thuisploeg.

Toch was er ook minder nieuws voor PSG, dat woensdag de heenmatch speelt tegen Manchester City in de halve finales van de Champions League. In de slotfase moest Mbappé immers naar de kant met een blessure, al meent coach Pochettino dat de schade wel zal meevallen.

"Hij kreeg een tik op zijn quadriceps, maar we denken dat het niet ernstig is", sprak de Argentijn na afloop. Na de wissel van Mbappé prikte Icardi vanaf de stip nog de 1-3 binnen.

Een comfortabele zege dus voor PSG, dat zondagavond in een zetel naar de topper tussen Lyon en Rijsel kan kijken. Rijsel moet winnen in Lyon om weer over PSG te wippen in de stand.