PSG raakt niet voorbij Rijsel en blijft steken op de derde plaats

In een teleurstellende topper hadden de defensies de bovenhand. Bij beide ploegen klopte de organisatie en kansen waren schaars. Bij PSG hielp het niet dat Neymar ontbrak en Mbappé pas in de slotfase mocht invallen.

Het mag dan ook geen verbazing wekken dat dé actie van de match een verdedigende actie was. PSG-verdediger Presnel Kimpembe kon met zijn laatste krachten een wenkende doelkans voor Rijsel verijdelen.

Het was de laatste actie van Kimpembe, hij verliet daarna geblesseerd het veld. Het was opnieuw een bloedbad bij PSG, want ook Kurzawa en Florenzi haalden het einde van de wedstrijd niet.

Met de 0-0 zal vooral Rijsel toch tevreden zijn, want zo houdt het net vast aan de leidersplaats, die het deelt met Lyon. PSG, dat voor het eerst 0-0 speelde in de Ligue 1 onder trainer Thomas Tuchel, volgt op 1 punt als derde.