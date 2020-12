Rennes en Doku hebben de trein weer op de rails met 3e zege op rij

Rennes begon sterk aan het seizoen, maar deemsterde daarna wat weinig toen het ook in de Champions League actief was. Maar nu de Europese campagne erop zit, lijkt Rennes in de Ligue 1 weer op dreef te komen.

Zondag was staartploeg Lorient het slachtoffer van Doku en co, die met 0-3 gingen winnen. Da Silva opende halfweg de 1e helft voor Rennes, dat dan lang moest wachten op het verlossende tweede doelpunt.

Twintig minuten scoorde Bourigeaud na een knappe één-twee met Doku. Enkele minuten later zette de pas ingevallen Grenier Terrier op weg naar de 0-3. In de slotfase mikte Doku de 0-4 nog over. Rennes schuift zo weer op richting top 4.