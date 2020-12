Neymar wordt van terrein geschopt in Franse topper

Dat PSG een wedstrijd kan verliezen, is geen groot nieuws. Het sterrenteam uit Parijs liep al tegen zijn 4e seizoensnederlaag aan. Een doelpunt van de Zimbabwaan Kadewere in de eerste helft maakte het verschil.

Dat Neymar kerst zal vieren met een blessure is wel groot nieuws. De Braziliaanse sterspeler moest in de toegevoegde tijd met de tranen in de ogen het veld verlaten op een berrie.

Hij was het slachtoffer geworden van zijn landgenoot Thiago Mendes. De Braziliaanse middenvelder van Lyon haakte Neymar het gras in. De PSG-ster liep averij op aan zijn enkel en komt dit jaar wellicht niet meer in actie.

Hij zal zijn team dus niet meteen weer op kop kunnen hijsen. De nieuwe leider in de Ligue 1 heet Lille. Het team uit het noorden won van Bordeaux (2-1) en voert het klassement aan met 29 punten. Dat zijn er evenveel als nummer 2 Lyon. PSG volgt met 28 stuks op de 3e plaats.