Doku ondervindt de kracht van PSG en laat kans schieten op eerste plaats

Zonder Neymar, zonder Mbappé en zonder Icardi, alledrie geblesseerd, had Rennes misschien wel gehoopt om iets te kunnen rapen in Parijs. Met drie punten zou Rennes zelfs naast PSG aan de leiding zijn gekomen. Al had Rijsel zondag dan wel nog alleen leider kunnen worden.

Na 21 minuten groeide het besef al bij Rennes dat die leidersplaats moeilijk zou worden. De jonge Italiaanse spits Kean en die andere ster van PSG, Angel Di Maria, hadden toen al elk een keer gescoord.

Doku was in de basis begonnen en speelde 79 minuten. Op dat moment was het al 3-0, want Di Maria had zijn tweede van de avond gemaakt. PSG bouwt na 10 speeldagen alweer een kloof uit met de rest van de competitie. Alleen Rijsel kan nog in het spoor blijven als het zondag wint van Brest.

Het slechte nieuws voor PSG was dat zowel Gueye, Kean en Kehrer uitvielen tijdens de match met blessures. De lijst van geblesseerden bij PSG wordt langzaam indrukwekkend. Met naast Neymar, Icardi en Mbappé ook al Verratti, Bernat, Paredes en Draxler.