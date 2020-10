Mbappé stuurt PSG opnieuw naar koppositie met 5e zege op een rij

Van de maar liefst 30 doelpogingen van PSG in deze partij eindigden er 4 in de achterkant van het net. In de eerste helft was dat er maar eentje. Mbappé bracht de bezoekers net na het halfuur op voorsprong. Rafinha stuurde zijn ploegmaat slim weg en de Fransman werkte af.

Nîmes stond op dat moment nog maar met 10 spelers tussen de lijnen. Landre kreeg rood na een wansmakelijke trap. Toch kon de thuisploeg de 0-1 nog heel lang op het bord houden, maar op het einde van de match schakelde PSG een versnelling hoger.

Sarabia speelde een hoofdrol in het slotoffensief met twee assist. Eerst eentje voor Florenzi en daarna zette hij ook Mbappé opnieuw voor doel. En net voor het einde van de reguliere speeltijd maakte hij zelf het werk af: 0-4.

PSG neemt de leidersplaats over van Rennes en lijkt de moeilijke start met twee nederlagen op een rij al lang vergeten.