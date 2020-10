Doku speelt eerste minuten bij Rennes in mager gelijkspel in Dijon

De kop is eraf voor Doku in de Ligue 1. De Rode Duivel stond tegen staartploeg Dijon voor het eerst op het wedstrijdblad en hij mocht kort voor het einde ook invalllen. Doku kwam er als 5e man in voor Benjamin Bourigeaud in minuut 81, maar hij kon niets meer aan de score veranderen.

Terrier had de score voor de pauze geopend voor Rennes, maar Baldé maakte na rust gelijk. Een punt tegen de rode lantaarn zal Rennes maar weinig vertrouwen geven voor de Champions League-wedstrijd van volgende week tegen Krasnodar.