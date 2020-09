Kylian Mbappé is bij terugkeer meteen beslissend voor PSG

Kylian Mbappé was een van de 7 PSG-spelers die besmet waren geraakt met het coronavirus. Vandaag keerde hij als laatste terug.

De Franse topaanvaller had maar één training achter de rug, maar dat leek ruim voldoende. In zijn eerste wedstrijd van het seizoen was Mbappé meteen bepalend door een zelf uitgelokte strafschop om te zetten in de 38e minuut en de assist te geven voor het tweede doelpunt, afgewerkt door Angel Di Maria. Een kopbal van Marquinhos zette de 3-0 eindscore op het bord.

Neymar was er niet bij voor de Franse topploeg, door de schorsing die hij opliep na het incident op het einde van de wedstrijd tegen Marseille.