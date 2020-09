9 Parijzenaars halen opgelucht adem dankzij late kopbal van Draxler

Parijs speelde tegen Metz een inhaalduel van de eerste speeldag en het was meteen een match die de landskampioen moest winnen. Na een 0 op 6 om de competitie te beginnen en het debacle tegen Marseille had PSG een opsteker nodig. Die kwam er vanavond in de 93e minuut.

Zonder sterren Neymar en Mbappé liep het moeizaam. De bezoekende doelman leverde uitstekend werk. Tot hij zich in de blessuretijd toch moest omdraaien. Hij kwam uit zijn doel om een gevaarlijke voorzet van Di Maria te pareren en zo kon Draxler de bal met zijn hoofd in het lege doel koppen.

PSG stond op dat moment nog maar met negen op het veld. Diallo was naar de kleedkamer gestuurd met twee gele kaarten en in minuut 87 viel Bernat geblesseerd uit. Tuchel kon hem niet meer vervangen want zijn wisselmomenten waren opgebruikt.