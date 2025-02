8 maanden geleden overleefde hij een hartstilstand, 4 minuten na sprookjesrentree bezorgt Bentaleb Rijsel de zege

Sommige sprookjes schrijven zichzelf. Acht maanden geleden ontsnapte Nabil Bentaleb nog aan de dood na een hartstilstand, vandaag was hij de grote held van Rijsel. Bij zijn allereerste minuten sinds de bewuste dag in juni bezorgde hij Meunier en co. de zege in Rennes.

Amper 4 minuten later was het prijs. Bentaleb stond op de goeie plek om de 0-1 binnen te werken. De Algerijn was uiteraard de held van de avond, ook al maakte Akpom er nog 0-2 van.

En dat resulteerde in een invalbeurt uit een sprookjesboek op zondagavond. Rijsel beet zijn tanden stuk op Rennes, tot Bentaleb in minuut 76 Mukau (ex-KV Mechelen) kwam aflossen.

Bentaleb ontsnapte aan het ergste en werd 2 dagen later gelukkig weer wakker in het ziekenhuis, zonder enige herinnering aan zijn instorting. Zijn voetbalcarrière leek voorbij, maar daar wilde Bentaleb zelf niets van weten.

Zijn coach Bruno Genesio sprak van "een ongelofelijk verhaal". "We zijn allemaal zo blij om het te beleven", klonk het. Bentaleb sprintte na zijn zege ook naar de bank voor een knuffel met de clubarts, alle stafleden en de wisselspelers.

"Eerlijk gezegd had ik niet gezien wie had gescoord", aldus Genesio. "Pas toen ik hem zag rennen, realiseerde ik me dat hij had gescoord. We waren even in de wolken. Zulke zaken zijn moeilijk te beschrijven."

"Uiteraard waren er periodes van twijfel, maar Bentaleb hield vol en geloofde in zichzelf. Naarmate de tijd verstreek, kregen we allemaal steeds meer vertrouwen."

"Dit is een moment dat gegrift zal blijven in ons seizoen, in de geschiedenis van de club en in de hoofden van iedereen die aanwezig was", besloot Genesio.