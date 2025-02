Goede generale repetitie voor de Champions League: PSG wint na spektakelpot van Brest

In de Ligue 1 is PSG na 20 wedstrijden nog altijd ongeslagen. Vandaag ging het op bezoek bij Brest in wat een generale repetitie was voor de dubbele clash later in februari in de Champions League.



En bij Brest weten ze nu wie ze best in de gaten houden.



Want Ousmane Dembélé heeft zijn hoogvorm getoond met een nieuwe hattrick. Brest kon telkens wel milderen en had nog uitzicht op een gelijkspel, maar dan toonde die andere steraanvaller zijn kunde.



Gonçalo Ramos knalde PSG met 2 doelpunten in het slot van de wedstrijd naar een duidelijke 2-5-zege.



Zo tankt PSG heel wat vertrouwen richting de dubbele confrontatie. Bij Brest hebben ze stof tot nadenken.