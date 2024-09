Malick Fofana kroont zich in extra tijd tot matchwinnaar voor Olympique Lyon

28' - Own goal - Rasmus Nicolaisen (1 - 1)

Malick Fofana heeft Olympique Lyon de drie punten geschonken tegen Toulouse. De jonge aanvaller viel net na de rust in bij een gelijke stand en kroonde zich in de extra tijd tot matchwinnaar met de 1-2. Lyon springt zo naar de 10e plaats.

In een gesloten wedstrijd nam thuisploeg Toulouse het meeste initiatief en werd daarvoor beloond. Yann Gboho (ex-Cercle Brugge) opende de score en liet de thuisfans kirren van plezier.

Lyon kon daar niets tegenover zetten, maar klom toch op gelijke hoogte. Het kreeg daarvoor wel hulp van de verdediging van Toulouse, Rasmus Nicolaisen verschalkte zijn eigen doelman met een ongelukkige deviatie: 1-1.

Na de rust mocht Malick Fofana invallen bij Lyon, dat nog geen deftige aanval in elkaar had gestoken. In de extra tijd leverde die Belgische invalbeurt zowaar nog de zege op.

Lyon-keeper Perri hield Toulouse van de winning goal in minuut 94 en de bal ging snel naar de overkant. Het schot van Cherki werd nog geblokt, maar Fofana was goed gevolgd en werkte af: 1-2, een onverhoopte zege voor een mak Lyon.