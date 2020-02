Cavani bedankt voor zeldzame basisplaats met 200e goal voor PSG, Neymar ziet rood

Eerst het goede nieuws: PSG heeft zijn voorsprong op eerste achtervolger Marseille uitgebreid tot 13 punten, Edinson Cavani mocht nog een keer starten van coach Thomas Tuchel en bedankte met zijn 200e doelpunt voor de Franse kampioen en daarnaast scoorden ook Marquinhos (2x) en Mbappé.

Maar ondanks de zege was er ook veel "slecht" nieuws. Aanvoerder Thiago Silva viel al vroeg in de wedstrijd uit met een spierblessure, doelman Rico blunderde bij de 2-2 van Bordeaux en Neymar werd van het veld gestuurd in de extra tijd. Toch zal de zege deugd doen voor PSG na de nederlaag eerder deze weeg in Dortmund in de Champions League.