Limbombe helpt Nantes een einde te maken aan ongeslagen reeks van Marseille

PSG domineert de Franse competitie, maar Olympique Marseille is daarachter duidelijk de "best of the rest". Na 14 matchen zonder nederlaag struikelde het in eigen huis verrassend over Nantes.

Onze landgenoot Anthony Limbombe gaf zijn ploegmaats het goeie voorbeeld iets na het halfuur. Hij kopte aan de 2e paal de 0-1 tegen de touwen. De thuisploeg kwam wel voor de rust nog langszij, maar in de tweede helft schakelde de bezoekers een versnelling hoger.

Bamba bezorgde Nantes opnieuw de voorsprong en met een owngoal legde Alvaro Gonzalez in de toegevoegde tijd de eindstand vast.