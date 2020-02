PSG lijdt puntenverlies in Amiens na knotsgekke partij

Met Amiens-PSG keek de voorlaatste in de stand de autoritaire leider in de ogen. PSG domineert dit seizoen als vanouds in Frankrijk en zakte met een bonus van 12 punten op eerste achtervolger Marseille af naar Noord-Frankrijk.

De landskampioen begon echter rampzalig aan de wedstrijd: Guirassy trapte al na amper 5 minuten door de benen van doelman Navas. Op het halfuur verdubbelde Kakuta met een heerlijke knal de voorsprong en 5 minuten voor de rust maakte Diabaté de vernedering compleet. In de extra tijd van de eerste periode kon Herrera nog milderen tot 3-1, maar de leider trok wel met het schaamrood op de wangen de kleedkamers in.

In de tweede helft toonde PSG veerkracht. Kouassi zorgde op het uur voor de aansluiting en vijf minuten later hingen de bordjes alweer gelijk dankzij opnieuw een rake kopbal van Kouassi. Erop en erover dacht de landskampioen en goalgetter Mauro Icardi maakte in minuut '74 de remonte compleet.

PSG leek zo alsnog de drie punten te grijpen, maar in de extra tijd plaatste Guirassy een orgelpunt op de knotsgekke partij: 4-4 en een puntendeling. Puntenverlies dus voor de jongens van coach Tüchel, al blijft PSG wel comfortabel de stand aanvoeren.