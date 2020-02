Cavani scoort nog een keer voor Paris Saint-Germain

Als afsluiter van de 24e speeldag in de Ligue 1 kreeg leider PSG het bezoek van Lyon. Net voorbij de rust leek er geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg. Di Maria en Mbappé hadden het team op voorsprong gebracht, Lyon-verdediger Marçal zorgde voor de 3-0 door Draxler een handje te helpen en de bal in eigen doel te trappen.

Maar Lyon milderde meteen via Martin Terrier en nog voor het uur kwam het via Moussa Dembélé zelfs terug tot 3-2.

Uiteindelijk verschafte Cavani zekerheid. De Uruguyaan, die even op weg leek naar Atletico, kwam van de bank en zette de 4-2-eindstand op het bord. Voor Cavani was het zijn eerste doelpunt in de Ligue 1 sinds half augustus.

Thomas Meunier (PSG) en Jason Denayer (Lyon) maakten allebei de wedstrijd vol voor hun club.