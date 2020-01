Neymar valt op in spektakelstuk, maar Monaco houdt PSG in bedwang

Neymar maakte snel de 1-0, maar 2 doeltreffende counters van Monaco later stond de thuisploeg op achterstand. De verdedigers Meunier, Marquinhos en Bernat lieten zich te makkelijk uittellen. Gelson Martins en topschutter Ben Yedder profiteerden.

Bij de rust waren de rollen toch weer omgedraaid, nadat Neymar een owngoal uitgelokt had én ook nog een penalty omgezet had, goed voor zijn 10e competitiegoal. Maar PSG was niet uit de problemen. Slimani maakte een comedy capers-gelijkmaker en zonder een sterke Navas in doel, was het misschien nog slechter afgelopen.



Geen vuiltje aan de lucht in Frankrijk, waar PSG nog altijd stevig leidt, en Monaco nu tot op 4 punten van de derde plaats naderde. Maar in Europa zal PSG toch uit een ander vaatje moeten tappen, wil het de Champions League winnen.