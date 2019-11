Club moet mosterd gaan halen bij Dijon: PSG verliest tegen rode lantaarn

Wat een wandeling in het park moest worden voor PSG, werd een zware tocht in de gietende regen in Dijon. Het begon allemaal nog goed met een snelle goal van ster Mbappé op aangeven van Di Maria. Maar na de openingsgoal dommelde de leider in.

Zo werd doelman Navas wat verrast net voor de rust en duwde hij een bal in de voeten van Chouiar. Die twijfelde niet en strafte ongenadig af. De keeper werd na de rust nog eens in verlegenheid gebracht toen Cadiz een bal tussen zijn benen mikte: 2-1.

De Franse landskampioen probeerde nog orde op zaken te stellen, maar de grinta ontbrak tegen het bescheiden Dijon. Door de derde nederlaag in de competitie blijft PSG op 27 punten staan. De voorsprong op Nantes blijft wel riant.

Hopelijk heeft Club Brugge goed gekeken naar Dijon want woensdag moet het op bezoek in Parijs.