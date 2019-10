Ook Marseille krijgt billenkoek van PSG en Mbappé

Net als in Brugge kreeg Icardi de voorkeur op Cavani en opnieuw opende de Argentijn de score. Ook de 2-0 kwam op zijn naam te staan. Na balverlies van Strootman kopte hij een lange bal van Verratti binnen.

Daarna was het aan spitsbroeder Kylian Mbappé. Hij kreeg kritiek op zijn grootspraak na de 0-5 in Brugge, maar dar trok het 20-jarige toptalent zich niks van aan. Na 3 goals in het Jan Breydelstadion, maakte hij er nu twee in eigen huis.

Bij de rust lag de 4-0-eindstand al vast in de Franse klassieker. Zonder Mandanda onder de lat had Marseille zelfs 6 goals in het krijt gestaan.

Na 11 speeldagen in de Franse competitie leidt PSG al met 8 punten voorsprong op eerste achtervolger Nantes. De nummer 2 liep vrijdag een blauwtje tegen Monaco (0-1).