Neymar slaat opnieuw toe in slotminuut in comfortabele overwinning voor PSG

PSG heeft simpel afgerekend met de verrassende nummer 3 uit de stand in Frankrijk. Doelpunten van onder anderen Sarabia, Icardi en Gueye telden de bezoekers helemaal uit. In het ultieme slot achtte Neymar zijn momentje dan weer gekomen. In minuut 90 zette hij de 4-0-eindstand op het scorebord.

Het is niet de eerste keer dat Neymar in het slot toeslaat. Bij zijn grote comeback tegen Straatsburg midden september haalde hij in de toegevoegde tijd uit met een sublieme omhaal, goed voor de 1-0.

Een week later werd het minuut 87 voor de Braziliaan. Toen was het Lyon dat zich in de haren moest wrijven. Opnieuw legde Neymar de 0-1 tegen het net, opnieuw matchwinnaar in het slot.

Nog een week later, tijdens de wedstrijd tegen Bordeaux, was het net iets vroeger dat Neymar zijn doelpunt meepikte. En jawel hoor, opnieuw een 0-1. Toen koos hij voor minuut 70.

Conclusie: 4 doelpunten in 5 wedstrijden. 3 keer matchwinnaar, 3 doelpunten in het ultieme slot en 4 goals in de laatste 20 minuten van de wedstrijd.