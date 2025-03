Marcus Rashford loodst Aston Villa met zijn eerste goals voorbij Preston naar halve finale FA Cup

The Emirates FA Cup - speeldag 1 - 30/03/25 - 14:31

Marcus Rashford heeft zondag zijn rekening geopend bij Aston Villa. De Engelse international loodste Villa met twee goals voorbij tweedeklasser Preston North End naar de halve finales van de FA Cup. Youri Tielemans stond in de basis bij Villa, Amadou Onana maakte als invaller zijn wederoptreden na blessureleed.

Na 9,5 seizoenen bij zijn jeugdclub Manchester United zocht Marcus Rashford afgelopen winter nieuwe oorden op. Bij Aston Villa hoopte de flankaanvaller na enkele mindere jaren zijn carrière te herlanceren.



In Birmingham liet Rashford zich al opmerken met enkele assists, maar scoren lukte vooralsnog niet. Maar in de kwartfinale van de FA Cup kwam daar verandering in.



Vlak voor het uur opende Rashford de score voor Villa tegen tweedeklasser Preston North End met een koele afwerking in de zestien. Vijf minuten was het al opnieuw prijs: dit keer klaarde Rashford de klus van op elf meter.



Villa, met Youri Tielemans in de basis en de wederoptredende Amadou Onana als invaller, controleerde en kwam via Jacob Ramsey nog op 0-3. Zo kwalificeert het zich vlot voor de halve finale. De loting daarvoor vindt vanavond plaats.