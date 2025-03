Geen halve finale FA Cup voor Castagne: Crystal Palace mag dromen van Wembley

The Emirates FA Cup - speeldag 1 - 29/03/25 - 13:16

The Eagles van Crystal Palace zijn naar de halve finales van de FA Cup gefladderd. Op Craven Cottage rekenden ze met 0-3 af met Fulham, waar Timothy Castagne in de basis stond.

Het Londense onderonsje had een halfuur nodig om echt op toerental te komen in de FA Cup, maar dan trapte Eberechi Eze het gaspedaal volledig in. Voor de 4e keer al dit seizoen scoorde hij van buiten het strafschopgebied.

Zijn knal verdween enig mooi in de benedenhoek, goed voor de 0-1-voorsprong. Luttele minuten later nam Eze de rol van aangever op: zijn voorzet werd door Ismaïla Sarr tegen de touwen gekopt.