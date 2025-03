Weer penaltyheld! Matz Sels stopt twee pogingen in strafschoppenreeks en gaat naar halve finales FA Cup

The Emirates FA Cup - speeldag 1 - 29/03/25 - 18:16

Het wordt stilaan een handelsmerk voor Matz Sels. Net als in de vorige ronde heeft de Belgische doelman zich onsterfelijk gemaakt bij Nottingham Forest met saves in de strafschoppenreeks. Dit keer stopte hij twee stuks van Brighton. Zo stuurt onze landgenoot zijn ploeg naar de halve finales van de FA Cup op Wembley.

De brilscore na 120 minuten, dus alle hoofdrolspelers van Brighton en Nottingham Forest wisten het: bibberen geblazen.

Een strafschoppenreeks in de kwartfinales zou uitsluitsel vellen over welk 'kleintje' naar Wembley zou mogen om in de halve finales van de FA Cup te staan.

Maar de enige echte hoofdrol? Die was (opnieuw) weggelegd voor Matz Sels.

Na twee feilloze pogingen van beide ploegen, achtte onze landgenoot zijn moment gekomen. Hij redde zowel de pogingen van Hinshelwood en Gomez. Zelfs een misser van ploeggenoot Williams kon geen roet meer in het eten gooien.

3-4: Forest kon zijn Belgische keeper niet genoeg bedanken. Flikt hij het kunstje van penaltyheld - na de 1/8e finales én kwartfinales - nog eens op Wembley?