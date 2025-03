Penaltymisser van Haaland deert City niet: De Bruyne en co. gaan naar halve finale FA Cup na zege in Bournemouth

In de vorige ronde kreeg Manchester City met Plymouth Argyle nog een kneusje op zijn bord, maar in de kwartfinale wachtte met een trip naar Bournemouth toch een stevigere uitdaging. In de Premier League gingen De Bruyne en co. er nog onderuit (2-1).



En ook in de FA Cup ging het al snel mis. Erling Haaland jaste een vroege penalty op Kepa, aan de overkant deed Evanilson de touwen wel trillen: de thuisploeg op voorsprong.