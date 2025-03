Matz Sels is wéér de held van Nottingham dankzij ultieme penaltysave: "Was de enige keer dat ik de goeie hoek koos"

Toch is de Premier League de FA Cup niet. Zo slaagde Ipswich er vandaag in om Nottingham Forest tot het allerlaatste moment te laten zweten. Al zou - spoiler - een Belg toch weer de eindbaas blijken.

Daarna was het vooral overleven voor Hirst en co., want Nottingham schakelde al snel een versnelling hoger en pakte uit met een ferm slotoffensief.

Man of the Match Sels: "Was de enige penalty waarbij ik goed koos"

Na de wedstrijd kreeg Sels de trofee voor Man van de Match tijdens een interview. "Ik ben blij dat ik het team kon helpen naar de volgende ronde", begon hij met een klassieker.

"Maar het was de enige penalty waarbij ik de goeie hoek koos", lachte hij. "Vooraf bestudeer je sommige penalty's, toch koos ik telkens verkeerd. Maar één goeie keuze was genoeg."

Over de match zelf was onze landgenoot ook duidelijk. "Die was niet geweldig. Uiteindelijk worden het verlengingen en weet je dat het gokken wordt en dat je niet te veel mag openen achteraan."

"In de strafschoppenreeks is sowieso een van de twee keepers de held. Ik ben blij dat het dubbeltje mijn kant op viel. Nu weten we wat te doen. In de beker kan je na enkele rondes al in de finale staan. We hebben er nog een paar te gaan."