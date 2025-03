Matz Sels is wéér de held! Dankzij ultieme penaltysave stoot Nottingham Forest door naar kwartfinales FA Cup

The Emirates FA Cup - speeldag 1 - 03/03/25 - 20:31

Wat een moment voor Matz Sels. Na een nagelbijter tegen Ipswich kroonde onze landgenoot zich in de penaltyreeks tot de redder van Nottingham Forest. Na negen perfect getrapte strafschoppen, pakte de Belgische doelman de laatste en allerbelangrijkste elfmeter. Wéér scandeerde City Ground - dat zich mag opmaken voor de kwartfinales - zijn naam.

Na een zenuwslag in de eerste helft zorgde George Hirst net na de rust eerst nog voor de verrassende voorsprong voor de bezoekers. De spits werd moederziel alleen gelaten en knikte de 0-1 op hoekschop door de beentjes van Matz Sels .

Toch is de Premier League de FA Cup niet. Zo slaagde Ipswich er vandaag in om Nottingham Forest tot het allerlaatste moment te laten zweten. Al zou - spoiler - een Belg toch weer de eindbaas blijken.

De revelatie vs. de ploeterende promovendus.

Daarna was het vooral overleven voor Hirst en co., want Nottingham schakelde al snel een versnelling hoger en pakte uit met een ferm slotoffensief.

En die moordende druk zou twintig minuten voor het einde ook verzilverd worden. Na een goede actie van de bedrijvige Elanga mocht Ryan Yates - ook alleen gelaten - de gelijkmaker binnenbuffelen.

Daarna probeerde de thuisploeg door te drukken en zag het diezelfde Elanga nog de lat raken, maar kwam het ook goed weg na een penaltyclaim van Ipswich. Zelfs de invalbeurt van goalmachine en cultheld Chris Wood kon in het slot én de daaropvolgende verlengingen niet voor de volledige remontada zorgen.