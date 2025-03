Geen nieuwe triomf: titelverdediger Manchester United verliest van Fulham na penalty's in de FA Cup

In de vorige ronde van de FA Cup moest titelverdediger Manchester United al diep gaan om Leicester uit te schakelen. Pas in de toegevoegde tijd plaatste het zich voor de 1/8e finales.



Daarin wachtte vandaag het Fulham van Timothy Castagne. In de Premier League staat Fulham negende, met 9 punten meer dan United.



In het bekerduel was United iets gevaarlijker, maar het waren wel de bezoekers die op voorsprong kwamen. Net voor de rust knikte Bassey de 0-1 binnen na een corner.



In de tweede helft moest United dan ook komen en met nog 20 minuten te gaan schoof Bruno Fernandes de gelijkmaker binnen.



United ging nog op zoek naar de beslissende treffer, maar er werd niet meer gescoord, ook niet in de verlengingen. Zo moesten bloedstollende penalty's de beslissing brengen.



De eerste strafschoppen vlogen vlot binnen, tot Victor Lindelöf een eerste keer miste voor United. De nabeurt van Fulham werd wel gescoord.



Dan kwam alle druk te liggen op Joshua Zirkzee. De Nederlander mocht niet missen, anders was United uitgeschakeld. Maar Zirkzee zag zijn inzet gekeerd door Bernd Leno, waardoor Fulham doorstoot naar de kwartfinales.



Zo moet United al zijn boontjes te week leggen op de Europa League, wil het nog een trofee winnen dit seizoen.