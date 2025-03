Kevin De Bruyne komt weer piepen: met goal en assist prikt hij bekersprookje van Plymouth aan flarden

The Emirates FA Cup - speeldag 1 - 01/03/25 - 18:46

De FA Cup zorgt altijd voor magie, maar zaterdagavond volstond dat niet voor Plymouth Argyle. De troepen van Miron Muslic (ex-Cercle) hadden eerder al Liverpool gewipt en klommen ook in het Etihad van City op voorsprong. Maar de jonge O'Reilly en Kevin De Bruyne vergalden een nieuwe stunt met 3 tegentreffers.

Het was de laatste weken zelden stil rond Kevin De Bruyne. Onze landgenoot bleef op de bank in cruciale wedstrijden en zijn toekomst is nog altijd onzeker.

Maar vanavond slaagde KDB er eindelijk weer in om ook op het veld de schijnwerpers op te eisen. Tegen een tweedeklasser, dat wel. Maar Plymouth Argyle had in de vorige ronde van de FA Cup wel al Liverpool gewipt.

En ook op bezoek in Manchester toonde de ploeg van ex-Cercle-coach Miron Muslic zich aartsgevaarlijk. Na 39 minuten knikte Maksym Talovierov de 0-1 binnen.

Werk aan de winkel voor City. Enter Kevin De Bruyne: hij schilderde een vrije trap op de knikker van de jonge Nico O'Reilly voor de 1-1. Die youngster zou de situatie na rust helemaal omkeren met zijn tweede van de avond.

En ook De Bruyne zou zijn statistieken in het slot nog wat opvijzelen. Hij gleed een lage voorzet van Haaland binnen. Zo mag City - met iets meer moeite dan verwacht - naar de kwartfinale. Het bekersprookje van Plymouth zit erop.