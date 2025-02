Stunt van formaat! Miron Muslic kegelt Liverpool uit de FA Cup met hekkensluiter uit Engelse tweede klasse

The Emirates FA Cup - speeldag 1 - 09/02/25 - 16:01

Miron Muslic heeft zijn eerste vette vis te pakken in loondienst van Plymouth Argyle. De voormalige trainer van Cercle Brugge schakelde zowaar Liverpool uit in de FA Cup. Een straffe prestatie voor de club die als hekkensluiter fungeert in de Engelse tweede klasse.