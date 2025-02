Manchester United draait scheve situatie ultiem om tegen Leicester en bekert voort in de FA Cup

Ruud van Nistelrooy mocht in het najaar van 2024 even coach zijn van Manchester United als interim. Maar toen zijn opvolger Ruben Amorim kwam, was er voor de Nederlander geen plaats meer.



Van Nistelrooy trok dan naar Leicester en in de FA Cup kwam hij een eerste keer opnieuw op bezoek op Old Trafford. Met Wout Faes in de basis kwam Leicester op het einde van de eerste helft op voorsprong.



Bobby Decordova-Reid kopte de rebound wel heel gemakkelijk binnen vanop een meter van Onana.



In de tweede helft bracht Amorim Joshua Zirkzee in en hij knalde United langszij. En in het slot van de wedstrijd bracht Bruno Fernandes nog een laatste vrije trap voor. Harry Maguire (ex-Leicester) kopte United naar het delirium.



De titelverdediger blijft zo in de FA Cup. Voor Ruud van Nistelrooy en Leicester is het een nieuwe klap.