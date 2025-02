Kevin De Bruyne to the rescue: de Rode Duivel verlost Manchester City bij derdeklasser in FA Cup

De Engelse topclub Manchester City heeft op Kevin De Bruyne moeten rekenen om derdeklasser Leyton Orient uit te schakelen in de 4e ronde van de Engelse beker. De Rode Duivel viel in en maakte er 2-1 van voor zijn team.

Manchester City had het niet onder de markt in het oosten van Londen, bij derdeklasser Leyton Orient. Het topteam kwam al snel op achterstand na een ongelukkig doelpunt.

Donley waagde zijn kans van ver. Via de lat en de rug van reservedoelman Ortega stond het warempel 1-0 na een dik kwartier.

Net als in de Premier League werd het zweten en zwoegen voor City. Met wat geluk maakte het net voor het uur gelijk. Nieuwkomer Xhusanov had geen idee dat het schot van Lewis via zijn rug in doel was gevallen.

Maar 1-1 volstond niet en dus haalde Guardiola Kevin De Bruyne van de bank. Op voorzet van Grealish tikte hij snel de 1-2 in de verste hoek.

Al was het nog bibberen voor de bezoekers. Leyton-aanvoerder Dan Happe volleerde nog een grote kans over.