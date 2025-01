VIDEO: Liverpool maakt er 4 tegen vierdeklasser Accrington Stanley in FA Cup

Liverpool heeft vanmiddag vlot Accrington Stanley opzijgezet in de derde ronde van de FA Cup. De leider in de Premier League kende geen enkele moeite met de 19e van de EFL League Two, de vierde klasse in Engeland. Het werd 4-0.

De cijfers spreken voor zich: 79 procent balbezit tegen 21, 22 schoten tegen 8, 9 schoten op doel tegen 1, 699 passes tegen 178, 8 hoekschoppen tegen 6.



Met die 6 hoekschoppen op Anfield Road mag Accrington zich op de borst kloppen.



En dat het ook een half uur standhield: Jota vond toen een eerste gaatje met de 1-0 na een snelle counter.



Op slag van rust deed Alexander-Arnold de bescheiden bezoekers pijn met een fantastische knal en de 2-0. Danns in de rebound en Chiesa van buiten de 16 maakten de vierklapper vol.



Coach Arne Slot maakte van de gelegenheid gebruik om vertrouwde invallers als Endo, Elliott of Morton te laten starten.



Salah en Gakpo kregen rust, zo mocht de 16-jarige vleugelspeler Rio Ngumoha in de basis debuteren. De jonge dribbelaar, in september overgekomen van Chelsea, is actief bij de U18 en maakte indruk op zijn flank, al was hij nog vaak te egoïstisch.



Chiesa, die nog niet veel speelde sinds zijn komst deze zomer van Juve door blessures en wegens uit vorm, draafde na de rust. De Italiaan had een voet in de laatste 2 goals. Zijn doelpunt was zijn eerste voor zijn nieuwe team.