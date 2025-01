Timothy Castagne kopt Fulham naar de volgende ronde van de FA Cup

Timothy Castagne heeft de kroon op het werk gezet in de duidelijke 4-1-zege van Fulham in de FA Cup. De Rode Duivel telde Watford definitief uit met een rake kopbal.

Met het wijsvingertje in de lucht vierde Timothy Castagne zijn doelpunt in de FA Cup. Veel twijfel was er dan al niet meer over de zege van Fulham.



Watford had het openingsdoelpunt wel nog snel kunnen uitwissen, maar kraakte in de tweede helft. Castagne zette de kers op de taart met de 4-1.

Met Orel Mangala stoot nog een Rode Duivel door naar de 4e ronde van de FA Cup. Ondanks het ontslag van manager Sean Dyche enkele uren voor de match won Everton met 2-0 tegen Peterborough.



Een vader-zoon-moment kwam er evenwel niet. Ashley Young (Everton) had gehoopt tegen zijn zoon Tyler (Peterborough) te staan, maar die kreeg geen invalbeurt.