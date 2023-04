Mahrez trapt Manchester City naar finale FA Cup met hattrick tegen Sheffield

In deze drukke periode - City doet ook nog mee om de titel en de Champions League - van het seizoen vond Pep Guardiola het nuttig om enkele sterkhouders wat rust te gunnen: niet alleen De Bruyne bleef op de bank, maar onder meer ook eerste doelman Ederson en Foden.



Met bijvoorbeeld Haaland, Gündogan, Grealish en Mahrez stond er nog meer dan voldoende kwaliteit op het veld. Mahrez bedankte voor zijn speelkans met een hattrick.



Sheffield, de tweede van de Championship, hield bijna een hele helft gelijke tred. In de 43e minuut zette de Algerijn doelman Foderingham op het verkeerde been vanaf de stip. In de 61e en 66e minuut maakte hij zijn hattrick compleet.



Mahrez stopte zo de vloek van City: "De voorbije 3 seizoenen haalden we telkens de halve finales, maar we verloren we. Het was belangrijk van nu te winnen. We namen deze match heel serieus."



Morgen vindt de tweede halve finale plaats op Wembley. Daarin bikkelen Brighton en Manchester United om het tweede ticket voor de eindstrijd, die afgewerkt zal worden op zaterdag 3 juni. Liverpool is de uittredende winnaar.