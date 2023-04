Finale van FA Cup wordt derby: Manchester United wipt Brighton na penalty's en treft City

Brighton en Manchester United leverden veel strijd in een typische cupmatch, maar scoren deden beide teams dus niet in de reguliere speeltijd.

De thuisploeg had nochtans enkele prima kansen, United-doelman De Gea stond telkens in de weg. De beste mogelijkheid voor de bezoekers was te noteren in de verlenginen. Brighton-keeper Sanchez hield Rashford van de 0-1 met een uitstekende redding.

In de strafschoppenreeks werden 12 penalty's feilloos omgezet, tot Brighton-speler March zijn pingel over het doel van De Gea jaste. Lindelöf strafte de misser genadeloos af.

In de finale van de FA Cup treft Manchester United stadsrivaal City, dat gisteren afrekende met Sheffield United. De finale wordt gespeeld op 3 juni.