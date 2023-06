Finale FA Cup LIVE: Gündogan trap Manchester City al na 13 seconden op voorsprong!

Jagen, jagen, jagen. Dat is het strijdplan van Manchester United. Die tactiek zou wel eens kunnen werken, want soms loopt het maar net goed af bij het getik van City.

Het kan niet beter beginnen voor de supporters van Manchester City. De aftrap wordt gegeven en 10 seconden later is het al prijs.Een kopbal van De Bruyne komt voor de voeten van Gündogan die de bal heerlijk op de slof neemt en De Gea klopt. Een onwaarschijnlijke start!

clock 15:57

vooraf, 15 uur 57. We luisteren nu naar het volkslied, voor het eerst in jaren God Save the King en niet meer God Save the Queen. .