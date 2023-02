Ook in de FA Cup blijft Burnley op het juiste pad

The Championship is natuurlijk prioritair voor Burnley en Vincent Kompany, maar bekerkwalificatie kon de koploper in de Engelse tweede klasse nog een extra boost geven.

Nathan Tella gaf na amper 3 minuten al een zetje in de juiste richting, maar George Hirst was de auteur van een koude douche een minuut later.

Burnley beet zijn tanden stuk tot diep in de toegevoegde tijd: Tella was de verlosser met zijn tweede van de avond. In de 1/8e finales wacht Fleetwood.

Ook Sheffield United is door: het nietige Wrexham ging ook pas in de extra tijd door de knieën (3-1).