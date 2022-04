LIVE: Straffe comeback in de maak? Grealish geeft City sprankeltje hoop

Krijgen we dan toch een straffe comeback te zien? Manchester City heeft alvast een eerste doelpunt te pakken. Jesus kapt zich in de 16 goed vrij en legt dan af voor Grealish die niet twijfelt: 1-3.

tweede helft, minuut 46. GOAL! 1-3 Grealish. Krijgen we dan toch een straffe comeback te zien? Manchester City heeft alvast een eerste doelpunt te pakken. Jesus kapt zich in de 16 goed vrij en legt dan af voor Grealish die niet twijfelt: 1-3. .

tweede helft, minuut 45. Start 2e helft. We voetballen weer op Wembley. Kan Manchester City nog een vuist maken? Guardiola start alvast met dezelfde elf namen. Nog geen Kevin De Bruyne dus. .

rust, 17 uur 19. Rust. We gaan de rust in en daar snakte vooral Manchester City naar. In de eerste helft werden de troepen van Guardiola overklast door Liverpool. Konaté nam het eerste doelpunt voor zijn rekening waarna Mané de netten 2 keer deed trillen. City heeft een klein mirakel nodig om dit recht te zetten. .