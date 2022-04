Chelsea verzekert zich van FA Cup-finale tegen Liverpool, invaller Lukaku laat grote kans liggen

Hoewel Chelsea dit seizoen alleen nog via de FA Cup een prijs kan winnen, kregen de supporters een gesloten openingsfase te zien op Wembley. Ook Romelu Lukaku - terug van blessure - kon daar vanop de bank van meespreken.



Beide ploegen legden een inspiratieloze prestatie op de mat, maar rond het halfuur kwam Crystal Palace wel bijna op voorsprong via Kouyaté. De Senegalees pakte uit met een harde knal, maar Mendy hield zijn netten schoon met een heerlijke save.



Ook na de rust bleven de kansen schaars, tot Loftus-Cheek via een afgeweken schot de score dan toch kon openen.



Crystal Palace moest op zoek naar de gelijkmaker, maar een kwartier later maakte Mason Mount er na een heerlijke combinatie met Werner 2-0 van.



Ook Romelu Lukaku kreeg nog een kwartiertje speeltijd van coach Tüchel. Onze landgenoot kreeg zelfs nog de uitgelezen kans op de 3-0, maar mikte de bal van dichtbij nog op de paal.