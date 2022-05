LIVE: Viert Lukaku met Chelsea of steekt Origi de FA Cup in de lucht voor Liverpool?

clock 4' eerste helft, minuut 4. Thiago net niet! De eerste dreiging komt van Liverpool. Thiago komt net te laat inlopen op een prima voorzet. Chelsea ontsnapt. . Thiago net niet! De eerste dreiging komt van Liverpool. Thiago komt net te laat inlopen op een prima voorzet. Chelsea ontsnapt.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Wembley kleurt rood en blauw, ook al speelt Chelsea vanavond in de gele tenue. We zijn vertrokken! . Aftrap Wembley kleurt rood en blauw, ook al speelt Chelsea vanavond in de gele tenue. We zijn vertrokken!

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 17:41 vooraf, 17 uur 41. Zinderende sfeer op Wembley. Na een indrukwekkende openingsceremonie weerklinkt God Save the Queen op Wembley. Prins William zingt luidkeels mee. Er is ook aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Beide ploegen houden een Oekraïense vlag met peace erop omhoog. . Zinderende sfeer op Wembley Na een indrukwekkende openingsceremonie weerklinkt God Save the Queen op Wembley. Prins William zingt luidkeels mee. Er is ook aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Beide ploegen houden een Oekraïense vlag met peace erop omhoog.

clock 17:39 vooraf, 17 uur 39. Meteen een prijs voor Todd Boehly? Eigenaar worden van Chelsea en een week later meteen al een grote prijs pakken? Het zou zomaar kunnen voor Todd Boehly. Voor Chelsea zou het de derde trofee zijn dit seizoen na de Europese Supercup afgelopen zomer en de winst op het WK voor clubs eerder dit jaar. Europees is de Londense club uitgeteld, het ging er in de kwartfinales van de Champions League uit tegen Real Madrid. Ook een nieuwe landstitel is niet meer mogelijk, Chelsea is derde in de Premier League op ruim 19 punten van leider Manchester City. . Meteen een prijs voor Todd Boehly? Eigenaar worden van Chelsea en een week later meteen al een grote prijs pakken? Het zou zomaar kunnen voor Todd Boehly. Voor Chelsea zou het de derde trofee zijn dit seizoen na de Europese Supercup afgelopen zomer en de winst op het WK voor clubs eerder dit jaar.



Europees is de Londense club uitgeteld, het ging er in de kwartfinales van de Champions League uit tegen Real Madrid. Ook een nieuwe landstitel is niet meer mogelijk, Chelsea is derde in de Premier League op ruim 19 punten van leider Manchester City.

clock 17:35 vooraf, 17 uur 35. Havertz out met hamstringblessure. Havertz of Lukaku aan de aftrap, dat was de grote vraag. Uiteindelijk moest Thomas Tuchel niet zelf de keuze maken. Havertz is lastminute uitgevallen met een hamstringblessure, Lukaku profiteert. . Havertz out met hamstringblessure Havertz of Lukaku aan de aftrap, dat was de grote vraag. Uiteindelijk moest Thomas Tuchel niet zelf de keuze maken. Havertz is lastminute uitgevallen met een hamstringblessure, Lukaku profiteert.

clock 17:24 vooraf, 17 uur 24.

clock 17:22 vooraf, 17 uur 22. 2 op 4 voor Liverpool? Liverpool is nog steeds in de running voor een onwaarschijnlijke "quadruple". Het team van Jürgen Klopp heeft de Carabao Cup al op zak en kan daar vandaag de FA Cup aan toevoegen. Ook de landstitel is nog mogelijk, al ligt Manchester City met nog 2 speeldagen te gaan wel in poleposition met 3 punten voorsprong. Tot slot kan er op 28 mei ook nog een Beker met de Grote Oren bij komen. Liverpool speelt dan in het Stade de France de Champions League-finale tegen Real Madrid. . 2 op 4 voor Liverpool? Liverpool is nog steeds in de running voor een onwaarschijnlijke "quadruple". Het team van Jürgen Klopp heeft de Carabao Cup al op zak en kan daar vandaag de FA Cup aan toevoegen. Ook de landstitel is nog mogelijk, al ligt Manchester City met nog 2 speeldagen te gaan wel in poleposition met 3 punten voorsprong. Tot slot kan er op 28 mei ook nog een Beker met de Grote Oren bij komen. Liverpool speelt dan in het Stade de France de Champions League-finale tegen Real Madrid.



clock 17:09 vooraf, 17 uur 09.

clock 17:04 vooraf, 17 uur 04. Heruitgave van League Cup-finale. Liverpool en Chelsea staan voor de tweede keer dit jaar tegenover elkaar in een bekerfinale. Eind februari trok Liverpool na een penaltyspektakel aan het langste eind in de League Cup, ook wel bekend als de Carabao Cup. Dat was een wedstrijd om duimen en vingers bij af te likken met een waslijst aan kansen en spectaculaire reddingen. Ook de VAR eiste een hoofdrol op met een afgekeurd doelpunt van Joel Matip voor Liverpool en in de verlengingen vergalde diezelfde VAR tot twee keer toe het feestje van Romelu Lukaku. Hij scoorde en gaf een assist voor Havertz, maar telkens gooide de videoref roet in het eten voor Chelsea. Wonder boven wonder bleef het dus 0-0 en moest een strafschoppenreeks over winst beslissen. Daarin werd invallersdoelman Kepa de antiheld bij Chelsea. De Spanjaard kon geen enkele strafschop stoppen en miste zelf bij 10-11 de beslissende penalty. . Heruitgave van League Cup-finale Liverpool en Chelsea staan voor de tweede keer dit jaar tegenover elkaar in een bekerfinale. Eind februari trok Liverpool na een penaltyspektakel aan het langste eind in de League Cup, ook wel bekend als de Carabao Cup. Dat was een wedstrijd om duimen en vingers bij af te likken met een waslijst aan kansen en spectaculaire reddingen.



Ook de VAR eiste een hoofdrol op met een afgekeurd doelpunt van Joel Matip voor Liverpool en in de verlengingen vergalde diezelfde VAR tot twee keer toe het feestje van Romelu Lukaku. Hij scoorde en gaf een assist voor Havertz, maar telkens gooide de videoref roet in het eten voor Chelsea.



Wonder boven wonder bleef het dus 0-0 en moest een strafschoppenreeks over winst beslissen. Daarin werd invallersdoelman Kepa de antiheld bij Chelsea. De Spanjaard kon geen enkele strafschop stoppen en miste zelf bij 10-11 de beslissende penalty.

clock 17:03 Welke Thiago vult zijn indrukwekkende prijzenkast verder aan? vooraf, 17 uur 03. Welke Thiago vult zijn indrukwekkende prijzenkast verder aan?

clock 16:54 vooraf, 16 uur 54. Lukaku krijgt kans vanaf de aftrap na doelpuntenperiode. Dankzij 3 doelpunten in zijn laatste 2 wedstrijden (tegen Wolverhampton en Leeds) lijkt Romelu Lukaku toch opnieuw in een hogere schuif te liggen bij coach Thomas Tuchel. De coach gunt de Belgische aanvaller een basisplaats, met Mount en Pulisic als ondersteuning. Timo Werner zit op de bank, terwijl er van Kai Havertz geen spoor is in de selectie van de Blues. . Lukaku krijgt kans vanaf de aftrap na doelpuntenperiode Dankzij 3 doelpunten in zijn laatste 2 wedstrijden (tegen Wolverhampton en Leeds) lijkt Romelu Lukaku toch opnieuw in een hogere schuif te liggen bij coach Thomas Tuchel. De coach gunt de Belgische aanvaller een basisplaats, met Mount en Pulisic als ondersteuning. Timo Werner zit op de bank, terwijl er van Kai Havertz geen spoor is in de selectie van de Blues.

clock 16:51 Lukaku begint in de basis bij Chelsea. vooraf, 16 uur 51. Lukaku begint in de basis bij Chelsea.

clock 16:46 vooraf, 16 uur 46. Mane, Salah en Diaz voorin bij Liverpool, straks heldenrol voor Origi? Bij Liverpool beschikt Jurgen Klopp bijna over zijn volledige selectie. De Duitser rekent voorin op het trio Mane-Salah-Diaz. Jota moet dus - net zoals Firmino - tevreden zijn met een plekje op de bank. Op het middenveld is Fabinho nog niet hersteld van zijn spierblessure. Daar vormen Thiago, Henderson en Keita de driehoek. Divock Origi houdt zich vanaf de bank dan weer klaar voor een mogelijke heldenrol als invaller. . Mane, Salah en Diaz voorin bij Liverpool, straks heldenrol voor Origi? Bij Liverpool beschikt Jurgen Klopp bijna over zijn volledige selectie. De Duitser rekent voorin op het trio Mane-Salah-Diaz. Jota moet dus - net zoals Firmino - tevreden zijn met een plekje op de bank. Op het middenveld is Fabinho nog niet hersteld van zijn spierblessure. Daar vormen Thiago, Henderson en Keita de driehoek. Divock Origi houdt zich vanaf de bank dan weer klaar voor een mogelijke heldenrol als invaller.

clock 16:45 De opstelling van Liverpool. vooraf, 16 uur 45. De opstelling van Liverpool.

clock 15:28 vooraf, 15 uur 28.

clock 15:27 vooraf, 15 uur 27.

clock 15:25 vooraf, 15 uur 25. Het zal zaak zijn om klaar te zijn voor alles wat Liverpool in de strijd zal gooien: kwaliteit, intensiteit, pressing, stilstaande fase... En dat allemaal van het hoogste niveau. We hebben geen tijd om na te denken, we moeten gewoon klaar zijn en in onze eigen kwaliteiten geloven. Chelsea-coach Tuchel. Het zal zaak zijn om klaar te zijn voor alles wat Liverpool in de strijd zal gooien: kwaliteit, intensiteit, pressing, stilstaande fase... En dat allemaal van het hoogste niveau. We hebben geen tijd om na te denken, we moeten gewoon klaar zijn en in onze eigen kwaliteiten geloven. Chelsea-coach Tuchel

clock 15:24 vooraf, 15 uur 24.